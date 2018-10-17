Лига наций: что по регламенту дает сборной Украины победа в группе

17 октября, 2018, 14:09

Благодаря досрочной победе в группе сборная Украины вышла в дивизион A и получила дополнительный шанс в отборе Евро-2020

Об этом сообщает football.ua.

Лига наций - турнир, который будет происходить перед каждым чемпионатом Европы и мира. Следующий розыгрыш стартует осенью 2020 года. Благодаря победе в своей группе Лиги наций сборная Украины будет выступать в элитном дивизионе А, где ее соперниками могут стать такие команды, как Франция, Испания, Португалия, Бельгия.

Кроме того, первое место в группе гарантировало для Украины перестраховку в виде плей-офф отбора на Евро-2020. В том случае, если наша сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочную группу (жеребьевка состоится 2 декабря, а матчи будут играть в течение 2019 года), то в марте 2020 года встретится в плей-офф с еще тремя командами - будут сыграны полуфиналы и финал.

В то же время, сборная Украины не будет играть в плей-офф среди победителей дивизиона В. Только в дивизионе А все победители групп в июне 2019 года определят первого в истории триумфатора Лиги наций.