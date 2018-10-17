 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига наций: что по регламенту дает сборной Украины победа в группе


фото: REUTERS
Благодаря досрочной победе в группе сборная Украины вышла в дивизион A и получила дополнительный шанс в отборе Евро-2020

Об этом сообщает football.ua.

Лига наций - турнир, который будет происходить перед каждым чемпионатом Европы и мира. Следующий розыгрыш стартует осенью 2020 года. Благодаря победе в своей группе Лиги наций сборная Украины будет выступать в элитном дивизионе А, где ее соперниками могут стать такие команды, как Франция, Испания, Португалия, Бельгия.

Кроме того, первое место в группе гарантировало для Украины перестраховку в виде плей-офф отбора на Евро-2020. В том случае, если наша сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат Европы через отборочную группу (жеребьевка состоится 2 декабря, а матчи будут играть в течение 2019 года), то в марте 2020 года встретится в плей-офф с еще тремя командами - будут сыграны полуфиналы и финал.

В то же время, сборная Украины не будет играть в плей-офф среди победителей дивизиона В. Только в дивизионе А все победители групп в июне 2019 года определят первого в истории триумфатора Лиги наций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать