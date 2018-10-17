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Стало известно, в какую корзину попадет Украина при жеребьевке Евро-2020


фото: REUTERS
Сборная Украины по футболу гарантировала себе место во второй корзине во время жеребьевки Евро-2020

Об этом сообщает "Футбол 1".

Благодаря победе над Чехией, команда Андрея Шевченко гарантировала себе не только выход в дивизион А, но и место во второй корзине при жеребьевке отбора на Евро-2020.

В первую корзину попадут 10 лучших команд дивизиона А, а во второй окажутся две худшие команды лиги А и восемь лучших сборных из дивизиона B, одной из которых будет сборная Украины.

Жеребьевка отбора на Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине.

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