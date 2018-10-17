Климкин поддержал идею перезахоронения Бандеры и культовых украинцев
Как сообщает сайт LB.ua, об этом он заявил журналистам, комментируя недавний вандализм на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.
Также Министр заверил, что такие действия связаны с получением украинской церкви автокефалии: "Ведь это хорошая возможность показать нас как праворадикалов. Не зря же выбран такой провокатор и такое время".
Господин Климкин напомнил о ситуации с останками Александра Олеся и его жены в Чехии, когда их эксгумировали, ведь истек срок аренды места на кладбище. Тем самым он подчеркнул необходимость создать Пантеон Героев.
Ранее Министерство культуры предложило властям Киева создать пантеон для почетных захоронений украинцев. Вместе с Институтом национальной памяти обсуждали место для этого. Как вариант предложили на Лукьяновке возле Оранжерейной улицы.
- Напомним, российский телевизионный пропагандист, подданный королевы Великобритании Британии Грэм Филлипс накануне совершил акт вандализма на месте захоронения Степана Бандеры в Мюнхене.
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Полиция Мюнхена начала следственные действия против Грэма Филипса за акт вандализма на могиле Бандеры
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