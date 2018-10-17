Климкин поддержал идею перезахоронения Бандеры и культовых украинцев

17 октября, 2018, 14:43

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал идею Министерства культуры о создании Пантеона героев, где будут похоронены культовые украинские личности

Как сообщает сайт LB.ua, об этом он заявил журналистам, комментируя недавний вандализм на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.

Также Министр заверил, что такие действия связаны с получением украинской церкви автокефалии: "Ведь это хорошая возможность показать нас как праворадикалов. Не зря же выбран такой провокатор и такое время".

Господин Климкин напомнил о ситуации с останками Александра Олеся и его жены в Чехии, когда их эксгумировали, ведь истек срок аренды места на кладбище. Тем самым он подчеркнул необходимость создать Пантеон Героев.

Ранее Министерство культуры предложило властям Киева создать пантеон для почетных захоронений украинцев. Вместе с Институтом национальной памяти обсуждали место для этого. Как вариант предложили на Лукьяновке возле Оранжерейной улицы.