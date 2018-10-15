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Российский пропагандист Филлипс совершил демонстративное надругательство над могилой Бандеры в Мюнхене

Российский телевизионный пропагандист, подданый королевы Великобритании Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса и издевательством над украинскими воинами, совершил акт вандализма на месте захоронения проводника ОУН(р) Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен, Германия)

Филлипс сначала устроил истерику возле могилы, бросался на людей с криками про фашистов, обзывал мужчин, которые пришли почтить память убитого по приказу Сталина руководителя украинского Движения Сопротивления, но они молча ушли, не став вступать с ним в диалог, передает подробности LB.ua.

Затем он начал пинать ногами свечи и украинские флаги и топтаться по могиле.

Бандеру убили в Германии ровно 59 лет назад - 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским.

На годовщину его смерти на могилу принесли свечи и цветы, а также повесили флаги Украины и УПА.

 
  • Напомним, в Украине Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов. После появления на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне пророссийских террористов он был депортирован в июле 2014 года из Украины, а в марте 2016 - из Латвии, после чего устроился в оккупированном Крыму.
  • В сентябре 2016 года посол Украины призвала Великобританию заняться Филлипсом. Однако британский посол посоветовал Украине самой разбираться с пропагандистом.
  • В августе Филлипс устроил дебош в редакции немецкого издания, которое опубликовало расследование по МН-17.
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