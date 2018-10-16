Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: немецкая полиция начала следствие
16 октября, 2018, 14:27
Полиция Мюнхена начала следственные действия против британского журналиста Грэма Филипса за акт вандализма на могиле Бандеры
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Мюнхене.
Дипломаты обратились к полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой отреагировать. В результате управления полиции Мюнхена открыло дело и начало следственные действия против гражданина Великобритании Грэма Филлипса, известного лживыми пропагандистскими "репортажами" о войне на Донбассе.
Генеральное консульство заявляет про особый контроль этого дела и находится в контакте с правоохранительными органами Мюнхена.
- Напомним, 15 октября, в 59-ю годовщину смерти Степана Бандеры на его могиле в Мюнхене Грэм Филлипс совершил акт вандализма - срывал украинские флаги с памятника и возложил на могилу плакат с надписью: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".
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