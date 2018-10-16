Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: немецкая полиция начала следствие

16 октября, 2018, 14:27

Полиция Мюнхена начала следственные действия против британского журналиста Грэма Филипса за акт вандализма на могиле Бандеры

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

Дипломаты обратились к полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой отреагировать. В результате управления полиции Мюнхена открыло дело и начало следственные действия против гражданина Великобритании Грэма Филлипса, известного лживыми пропагандистскими "репортажами" о войне на Донбассе.

Генеральное консульство заявляет про особый контроль этого дела и находится в контакте с правоохранительными органами Мюнхена.