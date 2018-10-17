ГПУ просит экстрадиции задержанного во Франции по подозрению в мошенничестве Малиновского
Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.
"Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос в компетентные органы Французской Республики относительно выдачи 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности. Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный мужчина в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ПАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в дальнейшем эти деньги Малиновский перевел на счета подконтрольных ему предприятий в оффшорных зонах.
"Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны. По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой)", - отметили в прокуратуре.
- Напомним, Европол арестовал во французской Бургундии подозреваемого в отмывании денег и международном мошенничестве украинца, который скрывался от правосудия, инсценировав свою смерть.
- Задержанным оказался причастен к хищениям на Одесском припортовом заводе Дмитрий Малиновский
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