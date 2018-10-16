Во Франции арестовали высокопоставленного коррупционера из Украины, который инсценировал свою смерть

16 октября, 2018, 16:10

Европол арестовал во французской Бургундии подозреваемого в отмывании денег украинца, который скрывался от правосудия, инсценировав свою смерть

Об этом сообщает сайт Европола.

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Украинец, которого задержали 5 октября вблизи Дижона, жил во Франции роскошной жизнью. Во время задержания были арестованы 4,6 млн евро, замок, старинный Rolls Royce Phantom и 3 произведения искусства Сальвадора Дали.

Ранее, в январе, французская жандармерия начала расследование подозрительных операций, связанных с покупкой замка за 3 млн евро люксембургской компанией, конечным бенефициаром которой является украинец, подозреваемый в Украине в масштабной коррупции.

"С учетом международного характера дела, французские власти потребовали поддержку Европола. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими правоохранителями показала, что основной подозреваемый разыскивался в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать правосудия, предоставив поддельнее свидетельство о смерти", - говорится в сообщении Европола.

Во время оперативного совещания, которые провели Франция, Люксембург и Украина, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет роскошный образ жизни. Сфера применения французского расследования впоследствии кардинально изменилась от дела о мошенничестве до дела об отмывании доходов от коррупции в международных масштабах.

Подозреваемого арестовали с тремя сообщниками.