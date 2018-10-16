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Стало известно имя задержанного во Франции украинского коррупционера, - источники

В Бургундии (Франция) задержали гражданина Украины, который фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода

Об этом сообщили Еспресо. TV собственные источники из Генеральной прокуратуры Украины.

По информации прокуратуры, задержанным оказался Дмитрий Малиновский. В прокуратуре отметили, что он причастен к хищениям средств Одесского припортового завода.

На сайте Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти фигурирует имя Дмитрий Малиновский. По информации, он пропал в августе 2014 года. Его обвиняют по ст. 358 ч.4 (использование поддельных документов), ст. 358 ч.3 (использование их повторно по сговору) и ст. 190 ч.4 (мошенничество совершенное организованной группой).

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин написал на странице в Facebook, что "гражданин Н." использовал паспортный документ одного из европейских государств на другое имя. Для того, чтобы сбежать от кредиторов и правоохранителей он изготовил собственное свидетельство о смерти.

 
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