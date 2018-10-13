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РПЦ угрожает Константинополю "жестким ответом" за поддержку Украины

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков пообещал, что ответ Синоду Русской православной церкви (РПЦ) на предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинской церкви будет "адекватным и жестким"

Во время встречи, которая пройдет 15 октября в Минске, будет высказано "недвусмысленную позицию в отношении тех решений, которые были приняты в Стамбуле", заявил Волков, выступая перед журналистами в субботу, 13 октября 2018 года, передает DW.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ предпримет конкретные шаги из-за решения Синода Вселенского патриархата отменить действие синодального указа 1686 года о праве Московского патриарха назначать киевского митрополита, а также из-за снятия анафемы с главы Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

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"Константинопольский патриарх признал лидеров раскола, легитимизировал тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом", - отметил иерарх в эфире одного из российских федеральных каналов.

По словам митрополита Илариона, вопрос о разрыве связей с Константинополем будет обсуждаться на священном синоде РПЦ.

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