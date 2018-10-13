Чем новая украинская церковь должна отличаться от РПЦ. Объяснение от Цыбулько

13 октября, 2018, 18:58

Деятельность обновленной после предоставления Томоса объединенной украинской православной церкви должна отличаться от церкви российской, которая "больше опирается на силовиков и на государственный аппарат, чем на собственную структуру"

Об этом политический эксперт Владимир Цыбулько заявил 13 октября 2018 года в эфире телеканала Еспресо.TV.

"В Украине важно выстроить церковь, которая была бы максимально дистанцирована от государства. Чтобы она занималась украинским человеком, душой человека, а не хвалила власть или танцевала вальс на пару с чиновниками", - отметил он.

По его мнению, вновь создаваемая Украинская поместная церковь с этой задачей справится.

"Церковь в украинском обществе есть слишком большой ценностью, чтобы общество позволило ей быть поглощенной государственной бюрократией", - отметил Цыбулько.

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В целом, добавил эксперт, предоставление Томоса является очень важным для Украины и для восприятия ее миром:

"Этот акт со стороны Вселенской патриархии он возвращает украинцам внутреннее самоосознание. Ведь Россия всю свою историю делала украинцев какими-то вторичными: "младший брат", "вторая по значимости республика в Союзе" и нечто подобное. Хотя интеллектуальный вклад украинцев (в развитие Империи - ред.) в расчете на тысячу людей был на порядок выше, чем у того самого "старшего брата". Поэтому, можно сказать, что мы не только возвращаемся в мир, но мы вытесняем бесчеловечную Россию из цивилизованного мира.

Это не только формула Леонида Кучмы "Украина - не Россия", это уже нечто гораздо большее. Украина как Украина, не как Анти-Россия, а как нечто первичное, в сравнении с Россией, как настоящая продолжательница-преемница великого наследия Киевской Руси и великого Крещения, которое цивилизировало это пространство Восточной и Южной Европы".