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Двое бойцов 128-й бригады погибли от мины на Донбассе

10 октября 2018 года не стало двух защитников Украины

Рядовые Роман Магас (1991 г.р.) и Сергей Дронов (1997 г.р.) со 128-й Закарпатской бригады отдали свою жизнь за нашу страну и ее народ, передает Голос Карпат.

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"Вражеское взрывное устройство не оставило шансов бойцам во время выполнения ими боевого задания", - говорится в сообщении.

 

 

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