Двое бойцов 128-й бригады погибли от мины на Донбассе
13 октября, 2018, 17:36
10 октября 2018 года не стало двух защитников Украины
Рядовые Роман Магас (1991 г.р.) и Сергей Дронов (1997 г.р.) со 128-й Закарпатской бригады отдали свою жизнь за нашу страну и ее народ, передает Голос Карпат.
Читайте также: Аваков представил стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"
"Вражеское взрывное устройство не оставило шансов бойцам во время выполнения ими боевого задания", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 сентября 4 несовершеннолетних подорвались на мине в оккупированной Горловке.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-