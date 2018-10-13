Двое бойцов 128-й бригады погибли от мины на Донбассе

13 октября, 2018, 17:36

10 октября 2018 года не стало двух защитников Украины

Рядовые Роман Магас (1991 г.р.) и Сергей Дронов (1997 г.р.) со 128-й Закарпатской бригады отдали свою жизнь за нашу страну и ее народ, передает Голос Карпат.

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"Вражеское взрывное устройство не оставило шансов бойцам во время выполнения ими боевого задания", - говорится в сообщении.