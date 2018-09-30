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Четверо несовершеннолетних подорвались на мине в оккупированной Горловке, - СМИ

В подконтрольном российско-оккупационным войскам городе Горловка Донецкой области трое несовершеннолетних погибли и один получил ранения в результате детонации противопехотной осколочной мины

Об этом передают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистский сайт ДАН.

"По информации от "МЧС" (боевиков, - ред.), в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", - заявил руководитель оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько.

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По данным группировки, четвертый подросток 2008 года рождения. Его госпитализировали с ранениями мягких тканей всего тела.

Пострадавшие - ученики одной школы с 5 по 8 класс.

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