 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сербия сыграет первый в истории матч против Черногории


фото: LiveonScore.com
В Лиге наций впервые в истории встретятся футбольные сборные Сербии и Черногории

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в facebook.

"Лишь несколько лет назад было немыслимо, что Сербия и Черногория могут играть с двух разных сторон. Стоять около двух флагов и бороться за очки. Времена меняются, вероятно, быстрее, чем люди, история и обычаи", - написала сербская проправительственная газета "Вечернє новости".

Матч Черногория – Сербия состоится сегодня в Подгорице. Встреча была квалифицирована, как матч высокого риска. Сербскую сборную возле самолета взяли под охрану черногорские полицейские, а билеты на матч продавались только по документам. Центр Подгорицы с 7:00 перекрыт для транспортных средств, ближе к началу игры будет перекрыто еще несколько улиц.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать