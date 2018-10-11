Сербия сыграет первый в истории матч против Черногории

11 октября, 2018, 16:09

В Лиге наций впервые в истории встретятся футбольные сборные Сербии и Черногории

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" в facebook.

"Лишь несколько лет назад было немыслимо, что Сербия и Черногория могут играть с двух разных сторон. Стоять около двух флагов и бороться за очки. Времена меняются, вероятно, быстрее, чем люди, история и обычаи", - написала сербская проправительственная газета "Вечернє новости".

Матч Черногория – Сербия состоится сегодня в Подгорице. Встреча была квалифицирована, как матч высокого риска. Сербскую сборную возле самолета взяли под охрану черногорские полицейские, а билеты на матч продавались только по документам. Центр Подгорицы с 7:00 перекрыт для транспортных средств, ближе к началу игры будет перекрыто еще несколько улиц.