Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга
11 октября, 2018, 12:20
Сегодня стартует 3-й тур футбольной Лиги наций, в котором Польша сыграет против Португалии
Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур
21:45, Группа A3 - Польша - Португалия, "Футбол 2"
21:45, Группа B2 - Россия - Швеция
21:45, Группа C1 - Израиль - Шотландия
21:45, Группа C4 - Литва - Румыния
21:45, Группа С4 - Черногория - Сербия
21:45, Группа D3 - Фарерские острова - Азербайджан
21:45, Группа D3 - Косово - Мальта
#NationsLeague – Début de la 3e journée ce soir! pic.twitter.com/Kv6rTG6dbA— UEFA Nations League (@EURO2020) 11 октября 2018 г.
- Сборная Украины в товарищеском матче в Генуе сыграла вничью с командой Италии.
- Тренер украинцев Андрей Шевченко рассказал, доволен ли игрой против итальянцев.
- Следующий матч Лиги наций сборная Украины сыграет 16 октября в Харькове против Чехии.
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