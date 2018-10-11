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Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга


фото: foxsports.it
Сегодня стартует 3-й тур футбольной Лиги наций, в котором Польша сыграет против Португалии

Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур

21:45, Группа A3 - Польша - Португалия, "Футбол 2"

21:45, Группа B2 - Россия - Швеция

21:45, Группа C1 - Израиль - Шотландия

21:45, Группа C4 - Литва - Румыния

21:45, Группа С4 - Черногория - Сербия

21:45, Группа D3 - Фарерские острова - Азербайджан

21:45, Группа D3 - Косово - Мальта

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