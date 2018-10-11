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Экс-премьер Британии уверен, что Brexit еще можно остановить

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что шанс на остановку Brexit все еще есть

Об этом сообщает Reuters.

"Я, как и раньше, считаю, что Brexit можно остановить, я думаю, что в парламенте нет большинства в отношении любого предложения премьер-министра", - заявил он.

Блэр оценивает шансы на проведение второго референдума о Brexit как 50/50. Менее чем за шесть месяцев до выхода Британии из ЕС мало что известно о том, как страна дальше будет торговать с ЕС. Премьер-министр Мэй пытается заключить соглашение с Брюсселем, однако неопределенность заключается в том, сумеет ли премьер найти поддержку дома, где сделку должен одобрить парламент.

Выход Британии из ЕС должен состояться в марте следующего года. До этого правительство Соединенного Королевства надеется договориться о будущих отношениях страны с европейским блоком.

  • Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.
  • После этого премьер Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик.
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