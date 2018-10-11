Экс-премьер Британии уверен, что Brexit еще можно остановить
Об этом сообщает Reuters.
"Я, как и раньше, считаю, что Brexit можно остановить, я думаю, что в парламенте нет большинства в отношении любого предложения премьер-министра", - заявил он.
Блэр оценивает шансы на проведение второго референдума о Brexit как 50/50. Менее чем за шесть месяцев до выхода Британии из ЕС мало что известно о том, как страна дальше будет торговать с ЕС. Премьер-министр Мэй пытается заключить соглашение с Брюсселем, однако неопределенность заключается в том, сумеет ли премьер найти поддержку дома, где сделку должен одобрить парламент.
Выход Британии из ЕС должен состояться в марте следующего года. До этого правительство Соединенного Королевства надеется договориться о будущих отношениях страны с европейским блоком.
- Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.
- После этого премьер Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика