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Правительство утвердило порядок применения оружия в ВСУ в связи с российской агрессией


фото: pressjfo.news
Кабинет министров Украины 10 октября утвердил порядок применения оружия в ВСУ для отпора вооруженной агрессии против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что целью постановления является урегулирование применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

В постановлении говорится о том, что военные имеют право в мирное время применять и использовать оружие и боевую технику для отпора возможной вооруженной агрессии против Украины, самозащиты и в случае любых действий, которые могут привести к нанесению материального ущерба объектам, которые прикрываются ими, по месту дислокации или в районе выполнения задач.

Согласно закону о ВСУ установлено, что Кабмин определяет порядок применения оружия и техники военными.

Согласно решению Кабмина, ВСУ имеют право применять оружие для:

  • отражения нападения или предупреждения угрозы нападения на охраняемые объекты;
  • освобождения заложников и/или военопленных, захваченных военных и/или гражданских объектов;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения;
  • предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращения действий лиц, которые препятствуют выполнению законных требований лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны;
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность лицам, вовлеченным в осуществление мер по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Кроме того, военные имеют право применять оружие или боевую технику в других случаях, определенных приказами командующего объединенных сил.

  • Напомним, Верховная Рада приняла законопроект № 9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года.
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