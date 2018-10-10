Правительство утвердило порядок применения оружия в ВСУ в связи с российской агрессией

10 октября, 2018, 18:01

Кабинет министров Украины 10 октября утвердил порядок применения оружия в ВСУ для отпора вооруженной агрессии против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что целью постановления является урегулирование применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями ВСУ во время отпора вооруженной агрессии против Украины.

В постановлении говорится о том, что военные имеют право в мирное время применять и использовать оружие и боевую технику для отпора возможной вооруженной агрессии против Украины, самозащиты и в случае любых действий, которые могут привести к нанесению материального ущерба объектам, которые прикрываются ими, по месту дислокации или в районе выполнения задач.

Согласно закону о ВСУ установлено, что Кабмин определяет порядок применения оружия и техники военными.

Согласно решению Кабмина, ВСУ имеют право применять оружие для: