Нардепы продлили действие закона относительно особого статуса Донбасса

4 октября, 2018, 11:12

Верховная Рада приняла законопроект № 9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2019 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующее решение отдали голоса 245 депутатов из 365. "Против" проголосовали 19 депутатов "Самопомощи", 15 - Радикальной партии Олега Ляшко, 14 - "Батькивщины".

Комментируя законопроект, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отметила, что пролонгация документа не даст друзьям президента России Владимира Путина из Европы сорвать санкции.

"Это технический законопроект, который никоим образом не касается смыслов, исключительно срока действия. Закон важен для наших дипломатов и партнеров в ЕС, он усилит переговорные позиции украинского дипкорпуса для пролонгации санкций против РФ", - отметила Геращенко за несколько дней накануне голосования.

Отметим, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал Украине продлить закон о статусе ОРДЛО, чтобы сохранить санкции.

Волкер напомнил, что ключевые санкции в отношении России, которые действуют в Европейском Союзе, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.