Топ-спонсоры Роналду Nike и EA обеспокоены скандалом с изнасилованием модели
Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что 33-летний спортсмен во вторник опроверг обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него женщиной, которая предъявила ему иск в суде штата Невада.
"Мы глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметили в Nike.
По данным журнала Forbes, Nike работает с Роналду с 2003 года, а в 2016 году компания подписала с футболистом пожизненную сделку, которая может стоить $1 миллиард.
А вот Electronic Arts выставляет Роналду на обложку своей серии игр EA Sports FIFA уже на протяжении двух лет.
"Мы видели отчет, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Мы внимательно следим за ситуацией, ведь мы ожидаем, что атлеты и представители будут вести себя так, чтобы соответствовать ценностям EA", - отметили в компании.
Модель Кэтрин Майорга подал в суд на Роналду, утверждая, что он изнасиловал ее в июне 2009 года в отеле Лос-Анджелеса "Palms Hotel and Casino".
Впрочем, в 2010 году адвокат Майорги договорился с защитниками футболиста о внесудебном урегулировании дела: модели заплатили 287 тысяч фунтов стерлингов, а она в обмен на это договорилась молчать.
Однако сейчас расследование начали снова, а Майорга утверждает, что тогда согласилась принять деньги от футболиста, потому что боялась быть "публично униженной" и "мести Роналду".
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика