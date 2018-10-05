Топ-спонсоры Роналду Nike и EA обеспокоены скандалом с изнасилованием модели

5 октября, 2018, 13:22

Компания спортивной одежды Nike Inc и производитель видеоигр Electronic Arts Inc заявили в четверг, что они обеспокоены обвинениями в изнасиловании, выдвинутыми против футболиста Криштиану Роналду

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что 33-летний спортсмен во вторник опроверг обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него женщиной, которая предъявила ему иск в суде штата Невада.

"Мы глубоко обеспокоены тревожными обвинениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметили в Nike.

По данным журнала Forbes, Nike работает с Роналду с 2003 года, а в 2016 году компания подписала с футболистом пожизненную сделку, которая может стоить $1 миллиард.

А вот Electronic Arts выставляет Роналду на обложку своей серии игр EA Sports FIFA уже на протяжении двух лет.

"Мы видели отчет, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Мы внимательно следим за ситуацией, ведь мы ожидаем, что атлеты и представители будут вести себя так, чтобы соответствовать ценностям EA", - отметили в компании.

Модель Кэтрин Майорга подал в суд на Роналду, утверждая, что он изнасиловал ее в июне 2009 года в отеле Лос-Анджелеса "Palms Hotel and Casino".

Впрочем, в 2010 году адвокат Майорги договорился с защитниками футболиста о внесудебном урегулировании дела: модели заплатили 287 тысяч фунтов стерлингов, а она в обмен на это договорилась молчать.

Однако сейчас расследование начали снова, а Майорга утверждает, что тогда согласилась принять деньги от футболиста, потому что боялась быть "публично униженной" и "мести Роналду".