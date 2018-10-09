Прощай, Google+: компания закрывает соцсеть для пользователей

9 октября, 2018, 11:50

Через десять месяцев соцсеть Google+ закроют для индивидуальных пользователей из-за слишком низкой популярности

Как говорится в блоге Google, регистрировать аккаунты там смогут только компании и некоммерческие организации.

"Хотя наши инженерные команды приложили много усилий и преданности созданию Google+ в течение многих лет, он не достиг широкого признания пользователей или разработчиков и имеет ограниченное взаимодействие с приложениями. Пока пользовательская версия Google+ имеет низкий уровень использования и участия: 90 процентов пользовательских сеансов Google+ составляют менее пяти секунд", - говорится в сообщении.

Также компания сообщила, что с 2015 по 2018 годы в социальной сети существовала уязвимость, которая потенциально позволяла хакерам получить доступ к данным 500 тыс. пользователей. Однако о том, что злоумышленники когда-либо пользовались багом, ничего неизвестно, отмечают в Google.

Пользователи могут предоставлять доступ к данным профиля и общедоступной информации о своих друзьях, приложений Google+ через API. Ошибка означала, что приложения также имели доступ к полям профиля, которые были доступны пользователю, но не обозначены как общедоступные.

"Мы обнаружили и сразу исправили эту ошибку в марте 2018 года. Мы считаем, что это произошло после запуска в результате взаимодействия API с последующей сменой кода Google+. Мы сделали Google+ конфиденциальной и поэтому сохраняем данные журнала API всего две недели. Это означает, что мы не можем подтвердить, что пользователи пострадали от этой ошибки. Однако, мы провели детальный анализ за две недели до исправления ошибки, и из этого анализа потенциально пострадали до 500 000 учетных записей Google+. Наш анализ показал, что до 438 приложений, возможно, использовали этот API", - говорится в блоге.

Напомним, компании Google сейчас вменяют злоупотребление операционной системой Android, которая автоматически перенаправляет большинство поисковых операций на Google и навязывает стандартные приложения от компании.

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