Google впервые сделала Doodle для виртуальной реальности
Об этом пишет DigitalTrends.
Новый Doodle напоминает пользователям об одном из первых режиссеров и художников по спецэффектам Жоржа Мельеса, особенно известным за фильмом 1902 года "Поездка на Луну".
"Команда Doodle стремится выделить людей, места и события, которые сформировали культуру и положительно повлияли на мир. Учитывая то, что Мельес своего времени направлял вперед технологии кино, наш коллектив чувствовал необходимость отдать дань уважения его работе с помощью новейших технологий. Наша цель состояла в том, чтобы создать оригинальную, интересную историю в виртуальной реальности, и показать основные трюки и визуальные эффекты, которые в свое время использовал Жорж", - прокомментировал руководитель проекта Хелен Леру.
Для создания VR-истории, команда Doodle сотрудничала с Google Spotlight Stories и лондонской студией Nexus. Вместе они создали историю, которую можно посмотреть на любой платформе: классическую линейную версию, 360-градусный ролик на YouTube и вариант для виртуальной реальности, для тех у кого есть соответствующая гарнитура.
На вопрос будет ли Google в дальнейшем использовать виртуальную реальность в виджеты Doodle, Леру отметила: "Команда Doodle любит держать планы в секрете".
Читайте также: 10 самых популярных приложений. Что украинцы загружают на смартфон
-
Корпорация Alphabet, в которую входит компания Google. раскрыла средний уровень зарплат своих работников - это 197 тысяч долларов в год.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве