Google впервые сделала Doodle для виртуальной реальности

3 мая, 2018, 11:41

Google Doodle — сменные логотипы компании под определенные события появились в 1998 году, а 3 мая 2018 впервые вышел Doodle для устройств виртуальной реальности

Об этом пишет DigitalTrends.

Новый Doodle напоминает пользователям об одном из первых режиссеров и художников по спецэффектам Жоржа Мельеса, особенно известным за фильмом 1902 года "Поездка на Луну".

"Команда Doodle стремится выделить людей, места и события, которые сформировали культуру и положительно повлияли на мир. Учитывая то, что Мельес своего времени направлял вперед технологии кино, наш коллектив чувствовал необходимость отдать дань уважения его работе с помощью новейших технологий. Наша цель состояла в том, чтобы создать оригинальную, интересную историю в виртуальной реальности, и показать основные трюки и визуальные эффекты, которые в свое время использовал Жорж", - прокомментировал руководитель проекта Хелен Леру.

Для создания VR-истории, команда Doodle сотрудничала с Google Spotlight Stories и лондонской студией Nexus. Вместе они создали историю, которую можно посмотреть на любой платформе: классическую линейную версию, 360-градусный ролик на YouTube и вариант для виртуальной реальности, для тех у кого есть соответствующая гарнитура.

На вопрос будет ли Google в дальнейшем использовать виртуальную реальность в виджеты Doodle, Леру отметила: "Команда Doodle любит держать планы в секрете".

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