Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4 млрд евро. И все из-за Android

18 июля, 2018, 16:11

Google обвиняют в злоупотреблении операционной системой Android, которая автоматически перенаправляет большинство поисковых операций на Google и навязывает стандартные приложения от компании

Как пишет издание Politico, Еврокомиссия считает, что это было сделано для усиления господства компании в онлайн-поиску.

"С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска", - говорится в сообщении ЕК.

Сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств. Она вдвое меньше возможного максимума - $11 млрд, или 10% от мирового оборота Alphabet Inc., холдинговой компании Google, но существенно больше, чем прогнозировали аналитики еще весной. Для Евросоюза 4,34 млрд евро - эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в бюджет блока.

Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую "незаконную практику", отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут возникнуть новые штрафы и санкции в ЕС.

Google объявила о намерении обжаловать решение ЕК. "Android расширило возможности выбора для всех, а не сократила их число", - говорится в сообщении компании.

"Наше расследование касалось трех видов ограничений Google к производителям Android-устройств и сетевых операторов, чтобы направить трафик с таких устройств в поисковик Google", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Такой подход вредит конкуренции и сокращает потребительский выбор, считают в ЕК. Операционная система Android установлена на более чем 80% используемых по всему миру смартфонов.

Штраф аргументировали тем, что:

Google в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей устанавливать поисковик Google Поиск и браузер Chrome на все устройства на Android.

Компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Поиск и Chrome были единственными установленными программами в своих категориях.

Производителям, которые предварительно устанавливали приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android (forks или ответвления). В частности, компания не допускала разработку и продажу устройств на основе Fire OS - ответвление Android, созданного Amazon.

Вместе с тем Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple или Blackberry были прямыми конкурентами Google, Android - лицензированная операционная система, то есть устройства на ней могут разрабатывать и продавать сторонние компании. Соответственно, как отмечают аналитики, Apple вряд ли когда-нибудь будут предъявлены аналогичные обвинения в ЕС.

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