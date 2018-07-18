Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4 млрд евро. И все из-за Android
Как пишет издание Politico, Еврокомиссия считает, что это было сделано для усиления господства компании в онлайн-поиску.
"С 2011 года Google незаконным образом ограничивала работу производителей устройств на ОС Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение на рынке интернет-поиска", - говорится в сообщении ЕК.
Сумма штрафа является новым мировым рекордом для антимонопольных разбирательств. Она вдвое меньше возможного максимума - $11 млрд, или 10% от мирового оборота Alphabet Inc., холдинговой компании Google, но существенно больше, чем прогнозировали аналитики еще весной. Для Евросоюза 4,34 млрд евро - эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в бюджет блока.
Еврокомиссия обязала Google в течение 90 дней прекратить такую "незаконную практику", отказавшись от ограничений для производителей смартфонов и разработчиков приложений на Android. В случае несоблюдения требований могут возникнуть новые штрафы и санкции в ЕС.
Google объявила о намерении обжаловать решение ЕК. "Android расширило возможности выбора для всех, а не сократила их число", - говорится в сообщении компании.
"Наше расследование касалось трех видов ограничений Google к производителям Android-устройств и сетевых операторов, чтобы направить трафик с таких устройств в поисковик Google", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Такой подход вредит конкуренции и сокращает потребительский выбор, считают в ЕК. Операционная система Android установлена на более чем 80% используемых по всему миру смартфонов.
Штраф аргументировали тем, что:
- Google в качестве условия лицензии на доступ к магазину приложений Play Store требовала от производителей устанавливать поисковик Google Поиск и браузер Chrome на все устройства на Android.
- Компания предлагала финансовые стимулы и осуществляла незаконные выплаты некоторым крупным производителям устройств и мобильным операторам, чтобы Google Поиск и Chrome были единственными установленными программами в своих категориях.
- Производителям, которые предварительно устанавливали приложения Google, запрещалось использовать альтернативные версии Android (forks или ответвления). В частности, компания не допускала разработку и продажу устройств на основе Fire OS - ответвление Android, созданного Amazon.
Вместе с тем Еврокомиссия пришла к выводу, что Apple или Blackberry были прямыми конкурентами Google, Android - лицензированная операционная система, то есть устройства на ней могут разрабатывать и продавать сторонние компании. Соответственно, как отмечают аналитики, Apple вряд ли когда-нибудь будут предъявлены аналогичные обвинения в ЕС.
Читайте также: Лис-проводник и собственная секретарша с искусственным интеллектом. Чем удивляет Google в 2018
- Приложение для медитации и приложение, которое помогает незрячим: компания Google выбрала девять приложений, которые стали победителями ежегодной премии Google play Awards.
- Корпорация Alphabet, в которую входит компания Google, раскрыла средний уровень зарплат своих работников - это 197 тысяч долларов в год.
- Google впервые сделала Doodle для виртуальной реальности.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-