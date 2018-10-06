Украина вернется на "зимнее" время в ночь на 28 октября
Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". "Внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.
"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые введен в Великобритании в 1908 году ради экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в 1981 году. В настоящее время более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время.
- Как сообщалось, Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на "летнее" и "зимнее" время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на "зимнее" время в Украине, но принятое постановление было отменено.
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