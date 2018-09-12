Стало известно, когда ЕС предлагает отменить переход на летнее и зимнее время

12 сентября, 2018, 19:25

Европейская комиссия 12 сентября представила странам ЕС план отказа от сезонной смены времени в 2019 году

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии .

Согласно предложениям Европейской комиссии, изменение времени будет отменено во всем Евросоюзе. Но они предоставляют странам-членам право решить, по какому времени они хотят жить - зимнему или летнему.

Законодательное предложение направлено на то, чтобы координирующие изменения между соседними странами осуществлялись для обеспечения должного функционирования внутреннего рынка и избежания ситуации, которая могла бы возникнуть, если некоторые государства-члены придерживались бы соглашения о сезонных часах, а другие отказались.

Чтобы обеспечить плавный переход, согласно предложению Комиссии, каждое государство-член должно сообщить до апреля 2019 года зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые желают навсегда вернуться к зимнему периоду, смогут сделать последнюю смену сезонных часов в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты сезонные временные изменения не будут вводиться. Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.