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Стало известно, когда ЕС предлагает отменить переход на летнее и зимнее время

Европейская комиссия 12 сентября представила странам ЕС план отказа от сезонной смены времени в 2019 году

Об этом сообщает сайт Европейской комиссии.

Согласно предложениям Европейской комиссии, изменение времени будет отменено во всем Евросоюзе. Но они предоставляют странам-членам право решить, по какому времени они хотят жить - зимнему или летнему.

Законодательное предложение направлено на то, чтобы координирующие изменения между соседними странами осуществлялись для обеспечения должного функционирования внутреннего рынка и избежания ситуации, которая могла бы возникнуть, если некоторые государства-члены придерживались бы соглашения о сезонных часах, а другие отказались.

Чтобы обеспечить плавный переход, согласно предложению Комиссии, каждое государство-член должно сообщить до апреля 2019 года зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые желают навсегда вернуться к зимнему периоду, смогут сделать последнюю смену сезонных часов в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты сезонные временные изменения не будут вводиться. Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.

  • Напомним, что ЕС решил отменить переход на зимнее и летнее время, после проведения опроса, во время которого 80% европейцев поддержали эту идею.
  • В Украине в этом году переход на зимнее время произойдет 28 октября, стрелки часов переведут на час назад.
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