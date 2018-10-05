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Санкции против "112 Украина" и NewsOne: в СНБО объяснили, что означает постановление Рады

СНБО намерен оперативно рассмотреть вопрос о введении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, когда получит соответствующее постановление от Верховной Рады

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов во время совместного брифинга с секретарем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, сообщает "Укринформ".

"Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, нардепы действовали в пределах своих полномочий, когда принимали постановление. А сами данные, положенные в основу документа, свидетельствуют, что российская информационная агрессия против Украины "является очень актуальным вопросом". Он уточнил, что санкции введут в отношении учредителей телеканалов.

Секретарь СНБО объясняет: у этих каналов достаточно сложная скрытая система собственности, но "там, безусловно, есть нерезиденты Украины, и поэтому здесь нет ограничений относительно применения санкций".

Турчинов добавил, что закон также предусматривает возможность применения санкций и к украинским субъектам.

"Это террористическая деятельность. Пропаганда терроризма является одной из составляющих террористической деятельности", - подытожил Турчинов.

  • Отметим, 4 октября , парламент поддержал постановление об обращении к СНБО по поводу введения санкций против каналов NewsOne и "112 Украина".
  • Согласно документу, СНБО предлагают ввести санкции против ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". Все компании связаны с каналами "112 Украина" и NewsOne.
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