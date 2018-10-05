Санкции против "112 Украина" и NewsOne: в СНБО объяснили, что означает постановление Рады

5 октября, 2018, 07:23

СНБО намерен оперативно рассмотреть вопрос о введении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, когда получит соответствующее постановление от Верховной Рады

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов во время совместного брифинга с секретарем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, сообщает "Укринформ".

"Как только постановление нам поступит из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, нардепы действовали в пределах своих полномочий, когда принимали постановление. А сами данные, положенные в основу документа, свидетельствуют, что российская информационная агрессия против Украины "является очень актуальным вопросом". Он уточнил, что санкции введут в отношении учредителей телеканалов.

Секретарь СНБО объясняет: у этих каналов достаточно сложная скрытая система собственности, но "там, безусловно, есть нерезиденты Украины, и поэтому здесь нет ограничений относительно применения санкций".

Турчинов добавил, что закон также предусматривает возможность применения санкций и к украинским субъектам.

"Это террористическая деятельность. Пропаганда терроризма является одной из составляющих террористической деятельности", - подытожил Турчинов.