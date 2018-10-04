Рада обратится к СНБО относительно введения санкций против каналов NewsOne и "112 Украина"

4 октября, 2018, 11:54

Парламент поддержал постановление об обращении в СНБО № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

За постановление отдали голоса 229 депутатов, сообщает Еспресо.TV.

Как напомнил депутат "Народного фронта" Сергей Высоцкий, петиция о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады собрала достаточно голосов для того, чтобы ее рассмотрели нардепы.

Он призвал парламентариев не убегать от вопроса пророссийской пропаганды и помочь заставить СНБО рассмотреть санции в отношении этих каналов.

Согласно документу, СНБО предлагают ввести санкции против ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". Вс компании связаны с каналами 112 Украина" и NewsOne.

Речь идет о таких санкциях: