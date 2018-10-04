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Рада обратится к СНБО относительно введения санкций против каналов NewsOne и "112 Украина"

Парламент поддержал постановление об обращении в СНБО № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

За постановление отдали голоса 229 депутатов, сообщает Еспресо.TV.

Как напомнил депутат "Народного фронта" Сергей Высоцкий, петиция о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады собрала достаточно голосов для того, чтобы ее рассмотрели нардепы.

Он призвал парламентариев не убегать от вопроса пророссийской пропаганды и помочь заставить СНБО рассмотреть санции в отношении этих каналов.

Согласно документу, СНБО предлагают ввести санкции против ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". Вс компании связаны с каналами 112 Украина" и NewsOne.

Речь идет о таких санкциях:

  • блокирование активов,
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, которые дают право осуществлять вещание;
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
  • полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону "О санкциях";
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
  • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;
  • другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях".
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