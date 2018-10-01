Вода в оккупированной Макеевке после массового отравления соответствует нормам, - лаборатория

1 октября, 2018, 21:47

Водопроводная вода, из-за которой в оккупированной Макеевке Донецкой области отравилось более 100 человек, по состоянию на 1 октября соответствует санитарным нормам

Об этом согласно данным лабораторных исследований проб воды сообщило коммунальное предприятие в Мариуполе "Вода Донбасса".

Как отмечается, забор воды из системы централизованного водоснабжения был сделан в Горняцком районе Макеевки.

"Сегодня лабораторией контроля качества воды Макеевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства получены результаты лабораторных исследований. Согласно полученным результатам вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям ГосСанПиН 2.2.4-171-10", - говорится в сообщении.

При этом в компании уточнили, что результаты исследований проб воды, что осуществляла городская санитарно-эпидемиологическая служба пока отсутствуют.