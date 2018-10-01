Вода в оккупированной Макеевке после массового отравления соответствует нормам, - лаборатория
Об этом согласно данным лабораторных исследований проб воды сообщило коммунальное предприятие в Мариуполе "Вода Донбасса".
Как отмечается, забор воды из системы централизованного водоснабжения был сделан в Горняцком районе Макеевки.
"Сегодня лабораторией контроля качества воды Макеевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства получены результаты лабораторных исследований. Согласно полученным результатам вода в системе централизованного водоснабжения соответствует требованиям ГосСанПиН 2.2.4-171-10", - говорится в сообщении.
При этом в компании уточнили, что результаты исследований проб воды, что осуществляла городская санитарно-эпидемиологическая служба пока отсутствуют.
- Как сообщалось, в Макеевке: госпитализированы уже 117 человек.
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Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что Хлор для очистки воды в Макеевку привезли из России.
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