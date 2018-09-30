 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МТОТ: отравление в Макеевке стало следствием "гуманитарной" помощи России

Хлор для очистки воды в Макеевку привезли из России

Такое заявление сделали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Хлор для очистки воды на Макеевскую фильтровальную станцию КП “Вода Донбасса” привезли из Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи.

Украинская сторона попросила СММ ОБСЕ отправить представителей миссии на место вспышки заболевания и выяснить причины отравления людей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

больше новостей

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать