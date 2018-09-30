МТОТ: отравление в Макеевке стало следствием "гуманитарной" помощи России
30 сентября, 2018, 11:13
Хлор для очистки воды в Макеевку привезли из России
Такое заявление сделали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Хлор для очистки воды на Макеевскую фильтровальную станцию КП “Вода Донбасса” привезли из Российской Федерации в качестве гуманитарной помощи.
Украинская сторона попросила СММ ОБСЕ отправить представителей миссии на место вспышки заболевания и выяснить причины отравления людей.
- Как сообщалось, в Макеевке: госпитализированы уже 117 человек.
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