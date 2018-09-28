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Отравление водой в Макеевке: госпитализированы уже 117 человек


фото: donpress
Количество пострадавших в результате отравления питьевой водой в оккупированной Россией Макеевке возросло уже до 117 человек

Об этом сообщил в Facebook представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Что касается случая отравления местных жителей водой в Макеевке. Сегодня мне сообщили данные, 117 человек госпитализированы. Их состояние среднетяжелое. В период с 24.09-27.09 в местные больницы обратилось 13 детей с похожими симптомами, по предварительной информации у них диагностировали кишечную инфекцию", - написал Лисянский.

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