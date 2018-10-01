Референдум о переименовании Македонии признали таким, что не состоялся
Об этом сообщило Македонское информационное агентство.
По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.
Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, которые приняли участие в голосовании. Против выступили 5,65%.
Глава Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Дерковски сообщил, что решение на референдуме не было принято из-за низкой явки.
Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет принимать парламент страны.
Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".
В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето относительно интеграции Македонии в НАТО и ЕС.
Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.
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