На референдум в Македонии пришло мало людей: вступление страны в НАТО и ЕС под угрозой

1 октября, 2018, 08:24

На референдуме о новом названии Македонии это изменение поддержали более 90% участников, однако из-за низкой явки результаты считаются недействительными

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии по результатам подсчетов голосов с 97,5% участков.

Изменение названия поддержали 91,38% участников, однако результаты референдума нельзя считать действительными, ведь явка составила 36,83% при необходимых минимальных 50%

На референдум был вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Этот договор предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в ЕС.

Чтобы договор вступил в силу, парламент страны должен внести изменение в Конституцию. Референдум имел статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. Несмотря на это, депутаты парламента заявляли, что будут уважать его результаты.

В парламенте Македонии 71 законодатель из 120 готов проголосовать за изменение; минимально необходимые две трети составляют 80 голосов. 49 мест оппозиции достаточно, чтобы заблокировать конституционную смену.

Несмотря на это, премьер-министр Македонии Зоран Заев отметил, что все равно будет добиваться голосования в парламенте вопроса об изменении Конституции.

"Надо уважать голоса тех, кто выступил за изменение, (важно, - ред.) привести Македонию в Европейский Союз и НАТО", - подчеркнул он.