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Наместник Лавры возмущен, что медицина спасает жизни "каликам"

Скандальный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) раскритиковал достижения современной медицины в вопросе продления жизни людей с инвалидностью

Об этом митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью пропагандистскому сайту Украина.ру.

По его словам, медицина продляет страдания людям с инвалидностью.

"К сожалению, люди сегодня не понимают того, что они делают: они убивают такое, что приносит пользу, а спасают калек, дают возможность быть такими, знаете, овощами. Мы видим, сколько сегодня людей больных, которые должны были, видимо, давно умереть, но Господь за грехи наши посылает мучения, чтобы мы в них увидели свои страдания в будущем",- сказал он.

  • Скандальный наместник заявлял, что Крым "никогда не был украинским", а также, что "Московского патриархата" в Украине нет, а есть "Русская православная церковь".
  • Ранее сообщалось, что митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец", потому что является антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.


 

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