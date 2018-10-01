Наместник Лавры возмущен, что медицина спасает жизни "каликам"

1 октября, 2018, 17:11

Скандальный наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) раскритиковал достижения современной медицины в вопросе продления жизни людей с инвалидностью

Об этом митрополит Павел (Лебедь) заявил в интервью пропагандистскому сайту Украина.ру.

По его словам, медицина продляет страдания людям с инвалидностью.

"К сожалению, люди сегодня не понимают того, что они делают: они убивают такое, что приносит пользу, а спасают калек, дают возможность быть такими, знаете, овощами. Мы видим, сколько сегодня людей больных, которые должны были, видимо, давно умереть, но Господь за грехи наши посылает мучения, чтобы мы в них увидели свои страдания в будущем",- сказал он.

Скандальный наместник заявлял, что Крым " никогда не был украинским " , а также, что " Московского патриархата " в Украине нет, а есть " Русская православная церковь " .

никогда не был украинским , а также, что Московского патриархата в Украине нет, а есть Русская православная церковь . Ранее сообщалось, что митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец", потому что является антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.



