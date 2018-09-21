Наместник Киево-Печерской лавры от УПЦ МП попал в базу "Миротворца"
Об этом сообщает пресс-центр "Миротворца".
В ведомстве отметили, что в "Чистилище" епископ УПЦ МП попал, потому что является антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.
В частности, в одном из своих обращений, размещенных на YouTube, митрополит угрожает "божьим проклятием" тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую лавру.
Отметим, ранее патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет объяснил, что "никакого насилия к церковному имуществу" не будет после получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви в Украине.
"Она (лавра, - ред.) будет принадлежать украинской церкви, но добровольно. Без насилия. Как это будет проходить, покажет будущее. Наша твердая позиция - никакого насилия в отношении одной и другой Лавры, и не только к Лавре, но и вообще к церковному имуществу", - добавил он.
- Напомним, президент Петр Порошенко достиг соглашения с Вселенским патриархом Варфоломеем по поводу единой поместной церкви и обратился в Верховную Раду за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения о создании автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- В докладе об автокефалии украинской церкви Патриарх Варфоломей сказал о неканоничности Московского патриархата и его посягательств на Киев.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
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