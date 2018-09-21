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Наместник Киево-Печерской лавры от УПЦ МП попал в базу "Миротворца"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец"

Об этом сообщает пресс-центр "Миротворца".

В ведомстве отметили, что в "Чистилище" епископ УПЦ МП попал, потому что является антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.

В частности, в одном из своих обращений, размещенных на YouTube, митрополит угрожает "божьим проклятием" тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую лавру.

Отметим, ранее патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет объяснил, что "никакого насилия к церковному имуществу" не будет после получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви в Украине.

"Она (лавра, - ред.) будет принадлежать украинской церкви, но добровольно. Без насилия. Как это будет проходить, покажет будущее. Наша твердая позиция - никакого насилия в отношении одной и другой Лавры, и не только к Лавре, но и вообще к церковному имуществу", - добавил он.

 

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