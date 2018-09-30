 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Мариуполе будет располагаться один из региональных центров авиации МВД, - Аваков

Один из региональных центров системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел Украины будет размещаться в Мариуполе

Об этом 29 сентября 2018 года сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия Центра безопасности граждан в Мариуполе, передает Департамент коммуникаций министерства.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировка тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - пояснил Аваков.

Читайте также: Аваков представил стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"

Он добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые 4 вертолета французской компании Airbus Helicopters.

"В течение 2-х лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Эта степень возможностей заработает в Украине до конца года. Донецкая область тоже в этом убедится", - отметил министр внутренних дел.

При этом пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.

  • Напомним, 29 сентября 2018 года, во время рабочего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина в поселке Талаковка под Мариуполем открыли Центр безопасности граждан. В нем будут нести службу полицейские и спасатели, которые будут оказывать помощь жителям 10 населенных пунктов на линии разграничения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

больше новостей

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать