В Мариуполе будет располагаться один из региональных центров авиации МВД, - Аваков

30 сентября, 2018, 15:54

Один из региональных центров системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел Украины будет размещаться в Мариуполе

Об этом 29 сентября 2018 года сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия Центра безопасности граждан в Мариуполе, передает Департамент коммуникаций министерства.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировка тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - пояснил Аваков.

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Он добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые 4 вертолета французской компании Airbus Helicopters.

"В течение 2-х лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Эта степень возможностей заработает в Украине до конца года. Донецкая область тоже в этом убедится", - отметил министр внутренних дел.

При этом пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.