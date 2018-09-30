В Мариуполе будет располагаться один из региональных центров авиации МВД, - Аваков
Об этом 29 сентября 2018 года сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия Центра безопасности граждан в Мариуполе, передает Департамент коммуникаций министерства.
"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировка тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - пояснил Аваков.
Читайте также: Аваков представил стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов"
Он добавил, что в этом году подразделения МВД уже получат первые 4 вертолета французской компании Airbus Helicopters.
"В течение 2-х лет эта система заработает по всей стране. Среди основных задач - охрана границы, особенно морской, обеспечение специальных функций пожарных, полицейских и гвардии. Эта степень возможностей заработает в Украине до конца года. Донецкая область тоже в этом убедится", - отметил министр внутренних дел.
При этом пилотов для системы авиационной безопасности МВД будут готовить в Кременчугском летном колледже.
- Напомним, 29 сентября 2018 года, во время рабочего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина в поселке Талаковка под Мариуполем открыли Центр безопасности граждан. В нем будут нести службу полицейские и спасатели, которые будут оказывать помощь жителям 10 населенных пунктов на линии разграничения.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика