Вблизи Мариуполя заработал общий Центр безопасности Нацполиции и ГСЧС, который будет обслуживать прифронтовые поселки. Фоторепортаж

29 сентября, 2018, 17:15

Сегодня, 29 сентября 2018 года, в рамках рабочего визита министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина в поселке Талаковка под Мариуполем открыли Центр безопасности граждан. В нем будут нести службу полицейские и спасатели, которые будут оказывать помощь жителям 10 населенных пунктов на линии разграничения

В открытии приняли участие руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куц, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин, председатели территориальных общин, передает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

Новый Центр управления стал седьмым на Донбассе и единственным, который расположен на линии разграничения, в 5 км от рубежа обороны. Он будет обслуживать поселки Сартанской объединенной территориальной громады, где в целом проживают более 20 тыс. людей.

"С 2015 года в этих населенных пунктах организовано патрулирование группами реагирования полиции. Отныне община получит надежную защиту от любых чрезвычайных ситуаций", - подчеркнули в Нацполиции.

В центре безопасности будут дежурить пожарно-спасательная бригада и наряд полиции, которые при необходимости одновременно будут выезжать на вызов. Подразделение снабжен современным оборудованием, а полиция несет службу на новых внедорожниках Renault Duster.

Как уверяют правоохранители, постоянное присутствие оперативных служб позволит максимально сократить время прибытия на место происшествия, своевременно оказать всю необходимую помощь и повысить качество полицейских услуг.

Министр внутренних дел Украины подчеркнул, что центры безопасности является первичным уровнем новой системы безопасности страны, основанной на взаимодействии всех подразделений МВД: службы чрезвычайных ситуаций, Национальной полиции, Нацгвардии, погранвойск.

"Сейчас мы работаем над большим вертолетным проектом. Он базируется на новой системе взаимодействия всех служб МВД. Это сервис и безопасность для простых граждан. Это санитарная авиация, которой у нас на данный момент не существует, транспортировки тяжелобольных, вывоз людей из зоны чрезвычайных ситуаций. Один из региональных центров системы авиационной безопасности МВД будет размещаться в Мариуполе", - отметил Аваков.