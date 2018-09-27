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Появились фото поезда “четырех столиц”

“Укрзализныця” в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит поезд "четырех столиц", который 28 сентября отправится в первый рейс

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Вагоны поезда окрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы, логотип “Укрзализныци” находится возле дверей.

Дизайнеры, которые приложили руку к ребрендингу “Укрзализныци”, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".

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