Появились фото поезда “четырех столиц”
27 сентября, 2018, 17:20
“Укрзализныця” в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит поезд "четырех столиц", который 28 сентября отправится в первый рейс
Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".
Вагоны поезда окрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы, логотип “Укрзализныци” находится возле дверей.
Дизайнеры, которые приложили руку к ребрендингу “Укрзализныци”, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".
- Поезд "четырех столиц" из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс стартует 28 сентября из украинской столицы. Поезд №31 / 32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня и прибудет в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05.
- Предполагается, что стоимость билета купейным вагоном до Риги составит около 1855 грн (59 евро), длительность путешествия составит 15 часов с учетом прохождения границ.
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