Стало известно, почему люди массово отравились в оккупированной Макеевке
27 сентября, 2018, 20:40
Причиной массового отравления жителей оккупированной Макеевки стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем
Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.
"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такова причина того, что произошло. Этот случай ярко показывает, что у людей, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, полностью отсутствует право на жизнь", - заявил Лисянский.
- Ранее стало известно, что жители оккупированной Макеевки отравились питьевой водой, что произошло из-за поломки или сбоя системы дезинфекции воды.
- Из-за отравления в оккупированной Макеевке (Донецкая область) госпитализированы 87 человек.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
-
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
Читайте также
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
-