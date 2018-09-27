Стало известно, почему люди массово отравились в оккупированной Макеевке

27 сентября, 2018, 20:40

Причиной массового отравления жителей оккупированной Макеевки стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такова причина того, что произошло. Этот случай ярко показывает, что у людей, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, полностью отсутствует право на жизнь", - заявил Лисянский.