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Стало известно, почему люди массово отравились в оккупированной Макеевке

Причиной массового отравления жителей оккупированной Макеевки стало частичное дезинфицирование питьевой воды марганцем

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такова причина того, что произошло. Этот случай ярко показывает, что у людей, которые проживают на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, полностью отсутствует право на жизнь", - заявил Лисянский.

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