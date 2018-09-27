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В оккупированной Макеевке массовое отравление водой: количество пострадавших увеличивается ежечасно

Жители города Макеевка, который является частью оккупированной Россией Донецкой области, травятся питьевой водой

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

Он рассказал, что 25 сентября в городской больнице Макеевки начали массово поступать обращения о плохом самочувствии людей. Среди симптомов были боли в области живота, тошнота, озноб, повышение температуры, а в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание .

"Причиной случившегося стала поломка или сбой системы дезинфекции воды в Макеевке. О проблемах с системой дезинфекции было известно КП "Вода Донбасса" контролируется НВФ "ДНР", накануне они даже рекомендовали перед употреблением воды кипятить его 5-7 минут. Но, это не помогло", - отметил Лисянский.

По состоянию на ночь 26 сентября известно, что в больницу увезли 37 взрослых и двух детей в возрасте до 9 лет. Также часть людей отправили в больницы оккупированного Донецка, количество госпитализированных растет ежечасно.

"Местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды. По их словам, вода очень сильно воняет химией и лекарствами", - подытожил Лисянский.

 

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