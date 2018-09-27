В оккупированной Макеевке количество отравленных достигло 87
Об этом в Facebook сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
Как сказал Лисянский, представители оккупационных "администраций" блокируют информацию о пострадавших от отравления в Макеевке.
"На сегодня нам удалось узнать, что суммарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализировано всего 87 человек (из них четыре ребенка)", - написал он, отметив, что состояние госпитализированных средней тяжести.
При этом, он заявил, что оккупационные "администрации" сознательно занижают количество пострадавших.
"Я уверен, что число лиц, которые обратились гораздо больше, но получить информацию практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество лиц, которые обратились и были госпитализированы", - отметил он.
- Ранее стало известно, что жители оккупированной Макеевки отравились питьевой водой, что произошло из-за поломки или сбоя системы дезинфекции воды.
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