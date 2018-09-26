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На Херсонщине нашли трубопровод, снабжавший водой "Крымский титан"

Прокуратура Автономной Республики Крым обнаружила в Херсонской области скрытый трубопровод, который снабжал водой оккупированный Россией Крым

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

По ее данным, воду брали из скважин, расположенных в 15 метрах от линии разграничения, после чего по замаскированной пластиковой трубе, проложенной до 2014 года, переправляли в направлении завода ЧАО "Крымский Титан".

Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час.

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В ходе проведения следственных действий, данные поставки были зафиксированы и прекращены. Прокуратурой АР Крым устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению скрытого и неучтенного водоснабжения, и осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации указанных фактов.

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