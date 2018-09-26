На Херсонщине нашли трубопровод, снабжавший водой "Крымский титан"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
По ее данным, воду брали из скважин, расположенных в 15 метрах от линии разграничения, после чего по замаскированной пластиковой трубе, проложенной до 2014 года, переправляли в направлении завода ЧАО "Крымский Титан".
Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час.
Читайте также: Как вести себя в зоне химического выброса "Крымского титана". Советы МЗ
В ходе проведения следственных действий, данные поставки были зафиксированы и прекращены. Прокуратурой АР Крым устанавливается круг лиц, которые могут быть причастны к совершению скрытого и неучтенного водоснабжения, и осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации указанных фактов.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. С полуострова начали массово выезжать жители.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсона остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
Читайте также
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
-
Читайте также
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-