 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как вести себя в зоне химического выброса "Крымского титана". Советы Минздрава


фото: visti.ks
Министерство здравоохранения и Мининформполитики разработали рекомендации для людей, оказавшихся в зоне химического выброса завода "Крымский титан", расположенного в оккупированном Россией Армянске

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

Так, в случае возникновения признаков отравления - раздражение глаз, слизистой оболочки, кожи, дыхательных путей, кашля, насморка, боли в груди и тому подобное - рекомендуется защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты, избегать низин и подвалов, стараться находиться на возвышенностях и следить за направлением ветра. В случае изменения направления ветра следует корректировать движение из зоны опасности - выходить в перпендикулярную направлению ветра сторону.

После выхода из зоны загрязнения рекомендуется сменить одежду, принять душ и исключить любые физические нагрузки. Продукты питания вроде фруктов и овощей рекомендуется промывать слабым (2%) мыльно-содовым раствором.

В случае пребывания в помещении необходимо плотно закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляционные люки, занавесить плотной тканью входные двери, заклеить щели в окнах. Для защиты органов дыхания можно использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды.

В зоне риска находятся населенные пункты в непосредственной близости от места аварии, особенно на севере Крыма и на юге Херсонщины. В этих местностях существует угроза загрязнения воздуха опасными для здоровья химическими соединениями.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать