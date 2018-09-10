Как вести себя в зоне химического выброса "Крымского титана". Советы Минздрава
Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.
Так, в случае возникновения признаков отравления - раздражение глаз, слизистой оболочки, кожи, дыхательных путей, кашля, насморка, боли в груди и тому подобное - рекомендуется защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты, избегать низин и подвалов, стараться находиться на возвышенностях и следить за направлением ветра. В случае изменения направления ветра следует корректировать движение из зоны опасности - выходить в перпендикулярную направлению ветра сторону.
После выхода из зоны загрязнения рекомендуется сменить одежду, принять душ и исключить любые физические нагрузки. Продукты питания вроде фруктов и овощей рекомендуется промывать слабым (2%) мыльно-содовым раствором.
В случае пребывания в помещении необходимо плотно закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляционные люки, занавесить плотной тканью входные двери, заклеить щели в окнах. Для защиты органов дыхания можно использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды.
В зоне риска находятся населенные пункты в непосредственной близости от места аварии, особенно на севере Крыма и на юге Херсонщины. В этих местностях существует угроза загрязнения воздуха опасными для здоровья химическими соединениями.
- Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГПСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма до Херсона из-за химического выброса.
- Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсонщины остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.
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