Как вести себя в зоне химического выброса "Крымского титана". Советы Минздрава

10 сентября, 2018, 14:21

Министерство здравоохранения и Мининформполитики разработали рекомендации для людей, оказавшихся в зоне химического выброса завода "Крымский титан", расположенного в оккупированном Россией Армянске

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

Так, в случае возникновения признаков отравления - раздражение глаз, слизистой оболочки, кожи, дыхательных путей, кашля, насморка, боли в груди и тому подобное - рекомендуется защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты, избегать низин и подвалов, стараться находиться на возвышенностях и следить за направлением ветра. В случае изменения направления ветра следует корректировать движение из зоны опасности - выходить в перпендикулярную направлению ветра сторону.

После выхода из зоны загрязнения рекомендуется сменить одежду, принять душ и исключить любые физические нагрузки. Продукты питания вроде фруктов и овощей рекомендуется промывать слабым (2%) мыльно-содовым раствором.

В случае пребывания в помещении необходимо плотно закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляционные люки, занавесить плотной тканью входные двери, заклеить щели в окнах. Для защиты органов дыхания можно использовать ватно-марлевую повязку, смоченную 2% раствором питьевой соды.

В зоне риска находятся населенные пункты в непосредственной близости от места аварии, особенно на севере Крыма и на юге Херсонщины. В этих местностях существует угроза загрязнения воздуха опасными для здоровья химическими соединениями.