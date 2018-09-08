Количество украинских пограничников, которые отравились после химического выброса в оккупированном Армянске, увеличилось почти в 2 раза

8 сентября, 2018, 15:55

После химического выброса на заводе "Крымский титан" в Армянске на севере оккупированного Крыма за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник

Об этом помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас обратился 61 пограничник, из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он.

Слободян подчеркнул, что все военные, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, после того как им была оказана необходимая медицинская помощь, вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Помощник главы Госпогранслужбы также рассказал, что ситуация на административной границе с оккупированным Крымом остается без существенных изменений.

В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно не работают на въезд в оккупированный Крым, ветры продолжают дуть в сторону полуострова, поэтому, по словам Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".