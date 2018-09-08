Количество украинских пограничников, которые отравились после химического выброса в оккупированном Армянске, увеличилось почти в 2 раза
Об этом помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас обратился 61 пограничник, из них пятеро госпитализированы и проходят детальное медицинское обследование у нас в Одессе", - отметил он.
Слободян подчеркнул, что все военные, кроме вышеупомянутых пяти госпитализированных, после того как им была оказана необходимая медицинская помощь, вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Помощник главы Госпогранслужбы также рассказал, что ситуация на административной границе с оккупированным Крымом остается без существенных изменений.
В частности, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" временно не работают на въезд в оккупированный Крым, ветры продолжают дуть в сторону полуострова, поэтому, по словам Слободяна, "основные риски остаются на этой территории".
- Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.
- 31 августа на проблему обратило внимание руководство Херсонской области.
- Как свидетельствуют записи в соцсетях, детское отделение больницы в Армянске переполнено, из-за кислотных осадков людям печет в глазах и дыхательных путях.
- Причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске является выброс вредного вещества на химическом заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа, работа которого может быть остановлена уже 9 сентября. Речь идет о сернистом ангидриде.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- Украина передаст данные о выбросах вредных веществ на севере оккупированного Крыма в ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Красный Крест.
- В ГНСУ рассказали, что у пограничников, работающих в непосредственной близости от завода "Крымский титан", начало ухудшаться здоровье. Сообщалось об отравлении 37 пограничников.
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