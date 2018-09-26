Комитет Сената США признал Голодомор геноцидом
Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", - говорится в заявлении украинских дипломатов.
Резолюцию подготовила и представила группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбином.
Ранее американский сенатор США Роберт Портман получил от президента Петра Порошенко орден За заслуги III степени.
На сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом в 12 штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.
- Напомним, американский штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора.
- Как заявил президент Петр Порошенко, Украина ожидает от США решения комитета Конгресса о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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