 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Комитет Сената США признал Голодомор геноцидом

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа

Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Резолюцию подготовила и представила группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбином.

Ранее американский сенатор США Роберт Портман получил от президента Петра Порошенко орден За заслуги III степени.

На сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом в 12 штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать