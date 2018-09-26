Комитет Сената США признал Голодомор геноцидом

26 сентября, 2018, 21:09

Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа

Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", - говорится в заявлении украинских дипломатов.

Резолюцию подготовила и представила группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Сенате США Робертом Портманом и Ричардом Дурбином.

Ранее американский сенатор США Роберт Портман получил от президента Петра Порошенко орден За заслуги III степени.

На сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом в 12 штатах: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Миссури.