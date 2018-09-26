Украина ждет от Конгресса США признания Голодомора геноцидом

26 сентября, 2018, 13:20

Украина ждет от США решения комитета Конгресса о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США, сообщает пресс-служба главы государства.

При этом Порошенко поблагодарил лидеров украинской общины в США за работу для признания 12 штатами на местном уровне Голодомора геноцидом украинцев.

"Я очень благодарен каждому из вас, кто приложил огромные усилия для того, чтобы 12 штатов на местном уровне признали эту нашу трагедию геноцидом. Но мы не остановимся, и сейчас мы ожидаем на уровне комитета Конгресса решение Конгресса США о признании Голодомора геноцидом", - сказал Порошенко.

Президент также особо поблагодарил Украинскому конгрессовому комитету Америки за шаги в этом направлении.

"Мы должны говорить правду. Правду о Голодоморе. Ибо страшный отпечаток оставили в украинской душе ужасные события 1932-1933 годов. Он, Голодомор стал синонимом невиданной человеческой трагедии", - подчеркнул Порошенко.