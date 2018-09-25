В какой позе опасно спать. Объяснения экспертов
25 сентября, 2018, 14:29
Американские ученые рассказали о наиболее опасной позе для сна: они не советуют спать на животе
Об этом пишет Bustle.
Эксперты-сомнологи из американской клиники Майо рассказали, что во время такой позы невозможно нормально повернуть шею и голову. Так можно нарушить дыхание.
Также сон в такой позе может вызвать напряжение в шее, суставах и покалывание в конечностях. Особенно не рекомендуют спать на животе беременным женщинам, потому что так ухудшается кровоток.
Чтобы снизить нагрузку на позвоночник, стоит класть дополнительную подушку под таз, а матрац заменить на более жесткий. Ученые советуют спать в позе, которая позволяет свободно поворачивать шею и голову.
- Напомним, эксперты раскрыли военный метод, с которым можно заснуть за 2 минуты.
- Также появились советы, как выбрать правильную подушку. Нужно учитывать твердость, высоту, форму и наполнитель.
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