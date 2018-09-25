Шевченко назвал легионеров, которые сыграют против Италии и Чехии
25 сентября, 2018, 10:30
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список футболистов иностранных клубов, которые сыграют против Италии и Чехии
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Восемь футболистов получили приглашение, четверо внесены в резервный список.
В сборную вызваны Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).
Резерв: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Селезнев ("Акхисар", Турция), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).
- Сборная Украины встретится с Италией 10 октября в товарищеском матче, а против Чехии сыграет 16 октября в Лиге наций.
- Команда Андрея Шевченко в гостях победила Чехию в стартовом матче Лиги наций .
- Благодаря успехам в Лиге наций, сборная Украины существенно улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.
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