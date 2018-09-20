Сборная Украины совершила невероятный прорыв в рейтинге ФИФА
20 сентября, 2018, 14:04
Сборная Украины в новом рейтинге ФИФА поднялась сразу на шесть позиций и достигла наибольшего прогресса в мире
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
В сентябрьской классификации команда Андрея Шевченко занимает 29-е место. Таким образом, наши футболисты продемонстрировали наибольший прогресс среди всех сборных мира.
Лидера рейтинга национальных сборных, команду Франции, догнала Бельгия, у которой с чемпионами мира одинаковое количество очков. Третьей идет Бразилия, четвертой - Хорватия, пятым - Уругвай.
- В стартовом матче Лиги наций сборная Украины победила в гостях Чехию - 2:1.
- Во 2-м туре Лиги наций команда Андрея Шевченко во Львове выиграла у Словакии - 1:0.
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