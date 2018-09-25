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10 минут простых упражнений сразу же улучшают вашу память, - исследование

Люди, которые уделяют хотя бы немного времени физическим нагрузкам, быстрее вспомнят, где они потеряли свои ключи

Об этом пишет Phys.org.

Исследователи из Калифорнийского университета Ирвин и японского университета Цукуба обнаружили, что даже очень легкие тренировки могут увеличить связь между частями мозга, ответственными за формирование и хранение воспоминаний.

Ученые изучили реакции 36 здоровых молодых людей и обнаружили, что 10 минут мягкой физической нагрузки может принести значительные когнитивные преимущества.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию с высоким разрешением, группа исследовала мозг испытуемых вскоре после тренировочных сеансов и увидела лучшую связь между гиппокампальной зубчатой извилиной и кортикальными областями, связанными с детальной обработкой памяти.

"Гиппокамп имеет решающее значение для создания новых воспоминаний, это одна из первых областей мозга, которая ухудшается по мере того, как мы становимся старше", - сказа один из лидеров проекта Майкл Ясса, профессор UCI. Улучшение функции гиппокампа имеет большие перспективы для улучшения памяти в повседневных условиях".

"Мы наблюдали, что эти 10-минутные периоды упражнений показывали результаты сразу же после этого", - добавил он - "Даже короткие прогулки в течение дня могут иметь значительные последствия для улучшения памяти и познания".

По словам исследователей, осталось понять, какие упражнения и в каком количестве нужно рекомендовать пожилым людям, чтобы предотвратить снижение когнитивной функции.

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