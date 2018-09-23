 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив

Украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” - в воскресенье, 23 сентября 2018 года прошли незаконно построенный мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым (“Крымский мост" или "мост Ротенберга")

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Одновременно с порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 “Донбасс” и морского буксира A830 “Корец” в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 “Кременчуг” и P178 “Лубны”.

Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду.

Кроме того, около 12:00 самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

23 сентября, 2018 воскресенье

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать