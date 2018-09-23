Военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив
23 сентября, 2018, 18:42
Украинские военные корабли - поисково-спасательное судно A500 “Донбасс” и морской буксир A830 “Корец” - в воскресенье, 23 сентября 2018 года прошли незаконно построенный мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым (“Крымский мост" или "мост Ротенберга")
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Одновременно с порта Бердянска для встречи поисково-спасательного судна A500 “Донбасс” и морского буксира A830 “Корец” в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 “Кременчуг” и P178 “Лубны”.
Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду.
Кроме того, около 12:00 самолет-разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива.
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