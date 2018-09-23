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Самолет-разведчик США сопровождает украинские корабли возле Керченского моста

Возле оккупированного Россией Крыма идут украинские поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец". Их сопровождает самолет-разведчик Boeing RC-135V. Он принадлежит военно-воздушным силам США с бортовым номером 64-14848

Об этом сообщил Украинский милитарный портал.

Самолет-разведчик совершает полеты возле Керченского пролива.

"Boeing RC-135 — семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. Полеты союзников осуществляются каждый день с момента выхода наших кораблей из Одессы", - говорится в сообщении.

"Это, наверное, первый случай, когда ВМС Украины начали не просто реагировать на действия и шаги россиян, а сами "задавать тон игры". Раньше наша позиция была пассивная и мы должны были играть в "их игру". Теперь же Россия должна думать, какой шаг делать и что же потом сделаем мы", – комментирует ситуацию глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

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