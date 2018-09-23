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Ситуация в оккупированном Армянске: режим ЧС отменили, готовятся возвращать детей

Отменен режим “чрезвычайной ситуации муниципального характера”, введенный 14 сентября 2018 года в городе Армянск и окружающих деревнях на севере захваченного россиянами украинского Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе

Об этом сообщил в воскресенье, 23 сентября 2018 года, глава администрации Армянска Василий Телиженко.

По его словам, детей начнут возвращать в город 24-25 сентября.

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