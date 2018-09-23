Ситуация в оккупированном Армянске: режим ЧС отменили, готовятся возвращать детей
23 сентября, 2018, 19:46
Отменен режим “чрезвычайной ситуации муниципального характера”, введенный 14 сентября 2018 года в городе Армянск и окружающих деревнях на севере захваченного россиянами украинского Крыма из-за превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе
Об этом сообщил в воскресенье, 23 сентября 2018 года, глава администрации Армянска Василий Телиженко.
По его словам, детей начнут возвращать в город 24-25 сентября.
- Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- В правительстве говорят, что оккупационная администрация в Крыму пытается скрыть последствия катастрофы на заводе “Крымский Титан” во временно оккупированном Армянске.
- После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
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